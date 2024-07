Nubifragio su Torino: venti tempestosi causano diversi danni

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 18:00, Torino è stata colpita da un violento nubifragio che ha provocato notevoli disagi e danni in diverse zone della città. In pochi minuti, una pioggia torrenziale accompagnata da forti raffiche di vento e grandine di piccola e media taglia ha messo a dura prova la popolazione e le infrastrutture cittadine.

L’acquazzone ha riversato una grande quantità di acqua in un lasso di tempo molto breve, causando l’allagamento di numerose strade. La grandine, sebbene di dimensioni non eccezionali, è stata sufficiente a danneggiare alcune automobili parcheggiate in strada. Il vento forte ha abbattuto diversi alberi in varie zone della città, bloccando la circolazione e creando situazioni di pericolo. Tra le aree più colpite si segnalano corso Belgio, corso Brianza e via Onorato Vigliani. Gli alberi caduti hanno reso necessaria l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale per liberare le strade e ripristinare la viabilità.

Uno degli episodi più critici si è verificato all’incrocio tra corso Agnelli e via San Marino, dove un ponteggio è crollato a causa della furia del vento. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma il crollo ha provocato danni materiali e ha richiesto un intervento immediato delle squadre di soccorso per mettere in sicurezza l’area. Molte strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, rendendo difficile la circolazione dei veicoli e causando disagi ai pedoni. Tra le zone più colpite dagli allagamenti si segnalano le aree centrali e periferiche della città, dove i sistemi di drenaggio non sono riusciti a reggere l’enorme quantità di acqua caduta in pochi minuti.