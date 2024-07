Violenti temporali e downburst in Friuli Venezia Giulia: tanti danni fra Udine e Pordenone

Dalla tarda mattinata il Friuli Venezia Giulia è stato colpito da una serie di temporali intensi che hanno causato significativi danni e disagi, soprattutto nelle province di Udine e Pordenone. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per far fronte alle emergenze.

Le Valli del Natisone sono state particolarmente colpite dalla perturbazione, con i comuni di Grimacco, Drenchia e San Pietro al Natisone che hanno subito numerosi danni. Nel latisanese, il comune di Ronchis ha visto un forte temporale scoperchiare parte del tetto di una abitazione, causare la caduta di numerosi alberi su tutto il territorio comunale e provocare allagamenti nella scuola primaria e nella palestra pubblica.

Nella Bassa Friulana, il comune di Rivignano-Teor è stato duramente colpito dal forte vento, che ha divelto i tetti di diverse abitazioni e capannoni, oltre a distruggere la copertura del campo sportivo. Il maltempo ha spazzato via chioschi e attrezzature sportive del green volley. Le due sedi del municipio sono state allagate e il sindaco Fabrizio Mattiussi ha segnalato ulteriori allagamenti, in particolare tra via Cavour e via Varmo, durante una prima conta dei danni.

Anche la città di Pordenone e le aree circostanti, tra cui Fontanafredda e Sacile, hanno subito gli effetti dei temporali. A Ranzano di Fontanafredda, il vento forte ha abbattuto un albero che è collassato sulla strada, mentre le intense piogge hanno causato allagamenti in diverse strade. A Sacile, un albero caduto sulla nuova passerella ciclo-pedonale di Prà Castelvecchio ha provocato ingenti danni alla struttura.

Un albero caduto sui binari della linea ferroviaria Sacile-Maniago, tra Aviano e Budoia, ha causato disagi alla circolazione dei treni regionali. Per sopperire alla situazione, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.

Impressionante questo filmato che arriva da Fontanafredda, che mostra i momenti del violento downburst generato dal temporale, cioè le raffiche di vento lineari provocate dalle correnti ascendenti del nucleo temporalesco.