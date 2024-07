Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Ancona prossimi giorni 3 Luglio, 4 Luglio, 5 Luglio: giornate variabili con piogge e schiarite

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano un andamento variabile con possibili precipitazioni e schiarite.

Meteo per Mercoledì, 3 Luglio 2024

Mercoledì ad Ancona il cielo si presenterà generalmente coperto, con possibili schiarite nelle prime ore del mattino. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26°C, mentre le minime intorno ai 23°C. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e momenti di copertura completa. Il vento soffierà da est con una velocità media di 6-11 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 55-60%.

Meteo per Giovedì, 4 Luglio 2024

Giovedì ad Ancona si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse. La pioggia sarà presente per gran parte della giornata, con temperature massime che si manterranno intorno ai 23-24°C e minime intorno ai 19-21°C. Il vento sarà moderato proveniente da direzione nord-ovest con velocità tra i 10 e i 20 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo valori intorno all’80-90% durante le precipitazioni.

Meteo per Venerdì, 5 Luglio 2024

Venerdì il tempo ad Ancona migliorerà, con schiarite e cielo sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26-27°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 21-23°C. Il vento sarà debole proveniente da direzione sud-est con velocità tra i 5 e i 13 km/h. L’umidità sarà inferiore rispetto ai giorni precedenti, oscillando intorno al 60-70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.