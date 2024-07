Meteo Bologna, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Bologna prossimi giorni 3 Luglio, 4 Luglio, 5 Luglio: piogge e temporali seguiti da sereno

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Mercoledì 3 Luglio, si prevede un inizio della giornata con copertura nuvolosa e umidità, seguito da piogge durante la mattina e il primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C con venti leggeri provenienti principalmente da nord-est. Le precipitazioni si protrarranno fino alla sera, con una diminuzione dell’intensità a partire dalle ore 18. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente fino a raggiungere i 17-18°C durante la notte. Giovedì 4 Luglio, invece, le condizioni meteorologiche miglioreranno notevolmente, con un cielo che progressivamente si libererà dalle nuvole. La giornata inizierà con un po’ di nuvolosità, ma dalle ore 10:00 il cielo si aprirà, portando a una giornata di sole e temperature in aumento, con valori massimi attesi intorno ai 26-27°C nel pomeriggio. Il vento sarà moderato proveniente da nord-est. Infine, venerdì 5 Luglio, il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C nel primo pomeriggio, mentre il vento soffierà da est con intensità variabile. La notte sarà caratterizzata da temperature gradevoli e cielo stellato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.