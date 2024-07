Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Brescia prossimi giorni 03 Luglio, 04 Luglio, 05 Luglio: variabilità del tempo con temporali e nubi sparse.

Le previsioni meteo per Brescia indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

MERCOLEDÌ 03 LUGLIO

Durante la mattina e il pomeriggio sono attese precipitazioni, con piogge e temporali che si susseguiranno fino al tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20 gradi Celsius, con un’umidità che oscillerà tra il 70% e l’85%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud (S) con velocità comprese tra 5 e 10 km/h. Nel corso della serata e della notte, il cielo rimarrà nuvoloso con possibilità di nubi sparse e temperature attorno ai 19 gradi Celsius.

GIOVEDÌ 04 LUGLIO

La giornata di giovedì si presenterà con un cielo prevalentemente sereno al mattino, seguito da un aumento delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 25 gradi Celsius nel pomeriggio, accompagnati da un’umidità che diminuirà fino al 43%. Il vento soffierà da direzione Sud-Ovest (SW) con velocità intorno ai 7-8 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà coperto con possibilità di nubi sparse, mantenendo temperature intorno ai 23-24 gradi Celsius.

VENERDÌ 05 LUGLIO

Il tempo venerdì manterrà un’alternanza tra schiarite e nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 26 gradi Celsius nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% e il vento soffierà da direzione Sud-Est (SE) con velocità comprese tra 5 e 8 km/h. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si presenterà nuvoloso con nubi sparse, mantenendo temperature attorno ai 24-25 gradi Celsius.

In conclusione, le previsioni meteo per Brescia indicano un’iniziale instabilità con precipitazioni e temporali, seguiti da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo variabile e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.