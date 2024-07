Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Previsioni Meteo Cagliari Prossimi Giorni:

Il clima a Cagliari nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì, Giovedì e Venerdì.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 21.5°C con un’umidità del 76%. Nel corso della mattina, il cielo si coprirà leggermente con temperature in aumento fino a 26.8°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 30 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con temperature che raggiungeranno i 28.3°C intorno alle 13:00. In serata, il cielo si manterrà coperto con temperature in calo fino a 20.9°C intorno alle 23:00. L’umidità diminuirà leggermente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 68% in serata.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio 2024

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento rispetto al giorno precedente, con valori che raggiungeranno i 29.4°C intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 38% durante il giorno. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 35 km/h. In serata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature attorno ai 21.6°C intorno alle 23:00. L’umidità si manterrà intorno al 77% durante la notte.

Meteo per Venerdì, 05 Luglio 2024

Venerdì prevede un netto calo delle temperature con una massima di 30.5°C intorno alle 11:00. Il cielo sarà prevalentemente sereno con un’umidità che varierà tra il 34% e il 91%. Il vento cambierà direzione, provenendo da nord-nord-ovest al mattino e virando a sud-sud-est nel corso della giornata. In serata, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai 22.2°C intorno alle 23:00.

In conclusione, il clima a Cagliari nei prossimi giorni si presenterà variabile, con temperatura in aumento fino a Giovedì e successivo calo termico nella giornata di Venerdì. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di adattarsi di conseguenza.