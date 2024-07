Meteo Catania, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Catania prossimi giorni 3 Luglio, 4 Luglio, 5 Luglio: tempo variabile con nubi sparse e sereno

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania. Inizialmente, per Mercoledì 3 Luglio, ci attendiamo una giornata prevalentemente soleggiata con temperature che oscilleranno tra i 22.4°C e i 28.5°C. L’umidità sarà moderata, variando dal 49% al 82%, mentre i venti saranno leggeri, con una velocità media compresa tra 1 km/h e 19 km/h. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per la maggior parte della giornata. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, è prevista un’incremento delle nuvole e una lieve diminuzione delle temperature a causa di un aumento di umidità. Nel complesso, la giornata sarà piuttosto gradevole e adatta a svolgere attività all’aperto.

Per Giovedì 4 Luglio, le condizioni meteorologiche saranno simili al giorno precedente. La temperatura massima sarà di 27.5°C con un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse con un leggero aumento della nuvolosità nel corso della giornata. I venti saranno moderati, con una velocità media compresa tra 1 km/h e 16 km/h. Queste condizioni di instabilità atmosferica potrebbero portare a un calo delle temperature nelle ore serali.

Infine, per Venerdì 5 Luglio, ci aspettiamo un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 22.2°C e i 28.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 53-82%, mentre i venti saranno moderati, con una velocità media compresa tra 3 km/h e 15 km/h. Tuttavia, sono previste alcune nubi sparse nel corso della giornata, soprattutto nelle ore centrali. Nel complesso, Venerdì sarà una giornata piacevole, ideale per attività all’aperto o per trascorrere del tempo al mare.