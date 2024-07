Meteo: fresco per poco, brutte notizie dal week-end!

Non ci sono buone notizie per gli amanti del fresco in vista del fine settimana. Al contrario, per gli amanti del caldo e del bel tempo, le previsioni meteo rilasciate dai principali centri di calcolo saranno senz’altro di buon auspicio. Dopo la rinfrescata in atto in queste ore su gran parte d’Italia, si prevede un nuovo miglioramento del tempo e soprattutto un ritorno in grande stile dell’anticiclone africano durante il fine settimana.

Il primo week-end di Luglio

Il primo weekend di luglio pertanto si rivelerà nel complesso stabile su buona parte d’Italia, in maniera particolare al Centro-Sud e sulle isole maggiori dove il dominio anticiclonico sarà decisamente più netto. Le temperature torneranno a salire, riportandosi oltre le medie del periodo di almeno 4 o 5 °. Ciò significa che su gran parte del Centro-Sud e le due isole maggiori potremo nuovamente raggiungere temperature di 33 o 34 ° nei settori interni, mentre sulle coste avremo temperature attorno ai 26 o 30 °.

Discorso diverso invece per il Nord Italia, che rischia di ritrovarsi ancora una volta ai margini dell’anticiclone nordafricano, esattamente come avvenuto durante gli ultimi mesi secondo questo nuovo schema barico in Atlantico ed Europa. Nuovi refoli freschi provenienti da ovest potrebbero interagire con la calura e l’afa presente nei bassi strati della Val Padana, favorendo lo sviluppo di nuovi temporali piuttosto forti sia sabato sera che nella giornata di domenica.

Ovviamente, per capire quali regioni e quali territori saranno maggiormente colpiti dal maltempo nel weekend, sarà necessario attendere qualche altro aggiornamento per avere un quadro più chiaro della situazione.