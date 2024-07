Meteo Genova, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Previsioni Meteo per Genova nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per Genova per i prossimi giorni indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì 3 Luglio, Giovedì 4 Luglio e Venerdì 5 Luglio 2024.

Meteo per Mercoledì 3 Luglio 2024

Mercoledì a Genova, ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo coperto e precipitazioni leggere alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con un’umidità che oscillerà intorno all’80%. Il vento soffierà con una velocità media di 5-15 km/h provenendo da direzioni nord-orientali. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature massime intorno ai 25-26°C e un’umidità che diminuirà gradualmente. Il vento si manterrà moderato provenendo sempre da nord, nord-est con velocità tra i 13-19 km/h.

Meteo per Giovedì 4 Luglio 2024

Giovedì, le condizioni meteorologiche a Genova miglioreranno notevolmente. Il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i 26-27°C nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, mentre il vento sarà leggero, con velocità tra 7-18 km/h, provenendo da direzioni nord-ovest e sud-ovest. È previsto un cielo poco nuvoloso nel pomeriggio, con vento leggero proveniente da sud-ovest.

Meteo per Venerdì 5 Luglio 2024

Venerdì, il cielo a Genova sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 23-27°C, con un leggero aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente leggero, proveniente da direzioni variabili tra nord e sud-ovest, con velocità comprese tra 1-8 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà sereno con una leggera brezza proveniente da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo indicano una variazione delle condizioni atmosferiche a Genova nei prossimi giorni, passando da cielo coperto e precipitazioni a un aumento delle temperature e al ritorno del sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.