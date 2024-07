Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Previsioni Meteo per Parma nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano condizioni variabili, con copertura nuvolosa e qualche possibilità di precipitazioni. Esamineremo le previsioni giorno per giorno per fornire un quadro completo delle condizioni meteorologiche attese.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio 2024

Mercoledì a Parma ci aspettiamo una giornata prevalentemente nuvolosa con temperature comprese tra i 18 e i 20 gradi. La copertura nuvolosa sarà costante durante le prime ore del giorno, con umidità intorno all’80-90%. Nel pomeriggio si prevede una lieve diminuzione delle nuvole, con temperature massime che raggiungeranno i 20-21 gradi. Il vento soffierà da est con una velocità media di 5-13 km/h.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio 2024

Giovedì avremo una giornata variabile a Parma, con un’inizio coperto che si trasformerà in un cielo poco nuvoloso e poi sereno nel corso della giornata. Le temperature tenderanno a salire gradualmente da 17 gradi durante la notte fino a toccare i 27 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà significativamente, passando dal 90% durante la notte al 40% verso il tardo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente orientato verso est con intensità compresa tra 0 e 8 km/h.

Meteo per Venerdì, 05 Luglio 2024

Venerdì le condizioni meteo a Parma saranno caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con temperature comprese tra i 16 e i 18 gradi. Nel corso della giornata, ci aspettiamo un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 40% e il 81%. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra 1 e 8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma indicano una certa instabilità nel corso dei prossimi giorni, con una combinazione di nuvole, sereno e la possibilità di precipitazioni. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.