Meteo Perugia, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Perugia prossimi giorni 3 Luglio, 4 Luglio, 5 Luglio: coperto mercoledì, sereno giovedì e venerdì

Il meteo per i prossimi giorni a Perugia prevede condizioni variabili. Mercoledì 3 Luglio, ci aspettiamo una giornata generalmente coperta con temperature comprese tra 18.3°C e 28°C. Il vento soffierà con una velocità media di 3-13 km/h, proveniente principalmente da nord-nord-est. L’umidità oscillerà tra il 56% e il 68%. Le precipitazioni sono previste solo per la mattina. Giovedì 4 Luglio, il cielo sarà sereno per gran parte della giornata, con temperature che varieranno tra 18.9°C e 28°C. Il vento sarà moderato, con velocità tra 3 km/h e 10 km/h, proveniente principalmente da nord-nord-est. L’umidità si manterrà tra il 65% e il 72%. Venerdì 5 Luglio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature stabili tra 18.4°C e 31°C. Il vento sarà leggero, con una velocità media tra 3 km/h e 12 km/h, proveniente principalmente da sud-sud-est. L’umidità si manterrà tra il 59% e l’84%.

Mercoledì 3 Luglio

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità media di 3-9 km/h. L’umidità sarà intorno al 62-68%. Le precipitazioni sono previste nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 26-28°C, con venti che si sposteranno verso est-nord-est con una velocità di 8-12 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, mantenendosi attorno al 52-65%.

Giovedì 4 Luglio

Giovedì inizierà con una leggera copertura nuvolosa, con temperature intorno ai 18-20°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 3-7 km/h. L’umidità sarà intorno al 65-72%. Durante il giorno, il cielo si libererà dalle nuvole e le temperature saliranno fino a raggiungere i 27-28°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità tra 7 km/h e 10 km/h proveniente da nord-nord-est. L’umidità scenderà fino al 37-44% nel pomeriggio.

Venerdì 5 Luglio

Venerdì sarà una giornata di sereno, con temperature iniziali intorno ai 18-20°C. Il vento soffierà leggero da nord-nord-est con una velocità tra 3 km/h e 6 km/h. L’umidità sarà intorno al 78-83%. Durante la giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 29-31°C. Il vento si orienterà verso sud-sud-est mantenendo una velocità costante tra 6 km/h e 12 km/h. L’umidità diminuirà fino al 34-59% nel pomeriggio.