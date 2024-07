Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Prato prossimi giorni 03 Luglio, 04 Luglio, 05 Luglio: coperto con possibili precipitazioni e schiarite.

Il meteo a Prato si prevede coperto nei prossimi giorni con possibili precipitazioni e schiarite. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio 2024

Mercoledì a Prato ci sarà un cielo coperto con nubi sparse al mattino, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 19.9°C e i 28.2°C. Nel tardo mattino è prevista la possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo si manterrà coperto con un aumento della velocità del vento con direzione S-SW. L’umidità sarà intorno al 39-64% durante il giorno.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio 2024

Per Giovedì, ci aspettiamo un cielo in prevalenza coperto al mattino, con schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno costanti tra i 20.2°C e i 28.7°C. La giornata sarà caratterizzata da un vento leggero con direzione prevalente N-NE, mentre l’umidità si manterrà intorno al 34-71%.

Meteo per Venerdì, 05 Luglio 2024

Venerdì si prevede un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature in deciso aumento che oscilleranno tra i 18.0°C e i 31.9°C. Il vento sarà leggero con direzione variabile, principalmente orientato a sud-ovest nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 29-71%.

In conclusione, nei prossimi giorni a Prato si prevede un mix di copertura nuvolosa, possibili precipitazioni e schiarite, con temperature in aumento verso la fine della settimana. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.