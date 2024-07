Meteo Reggio Emilia, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Reggio Emilia prossimi giorni 3 Luglio, 4 Luglio, 5 Luglio: alternanza di nuvolosità con possibilità di piogge e schiarite

Le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, con possibili piogge e schiarite. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì 3 Luglio

La giornata inizierà coperta, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C e un’umidità che raggiungerà il 72%. Dal mattino sono previste precipitazioni, con piogge che si protrarranno fino a metà giornata. Nel pomeriggio la copertura nuvolosa continuerà a influenzare le condizioni atmosferiche. I valori termici oscilleranno attorno ai 20-21°C. Il vento soffierà con intensità tra i 5 e i 12 km/h provenendo da est e nord-est. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’80%.

Giovedì 4 Luglio

La giornata inizierà con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 17-18°C, con un’umidità che si manterrà elevata. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si avrà un progressivo diradamento delle nubi, con schiarite che prevarranno nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 27-28°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità diminuirà fino al 38%. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 5 e i 7 km/h provenendo da est e nord-est.

Venerdì 5 Luglio

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature vicine ai 17-18°C. Nel corso della giornata si avrà un aumento della nuvolosità con possibili schiarite nel primo pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 29-30°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità inizierà ad aumentare fino al 79%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 9 km/h provenendo da sud e sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Emilia indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche, con la possibilità di precipitazioni e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività esterne in base alle condizioni atmosferiche previste.