Meteo Roma, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Previsioni Meteo Roma

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Roma offrono un quadro variegato. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche previste per Mercoledì 3 Luglio, Giovedì 4 Luglio e Venerdì 5 Luglio 2024.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio 2024

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con temperature comprese tra i 23.8°C e i 29.7°C. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge deboli con una temperatura massima di 27.1°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità compresa tra 4 e 14 km/h. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 70% durante la giornata.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio 2024

Giovedì si preannuncia una giornata di sereno. Le temperature oscilleranno tra i 21.5°C e i 30.6°C. Durante il primo pomeriggio è prevista la comparsa di piogge deboli, seguite da un cielo nuvoloso. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nuvole, garantendo una serata serena. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità compresa tra 3 e 17 km/h. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 84% durante la giornata.

Meteo per Venerdì, 05 Luglio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22.4°C e i 32.6°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud con una velocità compresa tra 2 e 21 km/h. L’umidità si manterrà tra il 37% e l’89% durante la giornata.

Le previsioni meteo per Roma per i prossimi giorni indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche, passando da piogge deboli a cieli sereni. È importante prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per godere al meglio di ogni momento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.