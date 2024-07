Meteo Trieste, previsioni da Mercoledì 3 a Venerdì 5 Luglio

Previsioni Meteo per Trieste nei Prossimi Giorni

Le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per Mercoledì, 03 Luglio, Giovedì, 04 Luglio e Venerdì, 05 Luglio 2024.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno dai 21.7°C ai 26.3°C. Nel tardo pomeriggio, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia, con temperature che scenderanno fino a 18.6°C durante la serata. Il vento soffierà principalmente da est e nord-est con velocità comprese tra 3 e 13 km/h.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio 2024

Il giovedì avrà un inizio con piogge leggere, ma nel corso della mattinata il cielo si presenterà nuvoloso con un calo delle precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra 18.6°C e 26.6°C. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso e sereno, con una leggera brezza orientata principalmente a est con velocità fino a 9 km/h.

Meteo per Venerdì, 05 Luglio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da sereno per l’intera giornata. Le temperature varieranno tra 19.7°C e 26.5°C, con venti prevalentemente orientati da est e nord-est con una velocità compresa tra 1 e 14 km/h. L’umidità sarà moderata, garantendo una piacevole sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano una varietà di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge e nuvole per mercoledì, un miglioramento delle condizioni per giovedì e un’atmosfera serena per venerdì. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni previste.