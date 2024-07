Meteo Venezia, previsioni da Mercoledì 03 a Venerdì 05 Luglio

Meteo Venezia Prossimi Giorni 03 Luglio, 04 Luglio, 05 Luglio: Precipitazioni e Sereno

Le previsioni meteo per Venezia nei prossimi giorni indicano un mix di precipitazioni e sereno. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 03 Luglio, 2024

Mercoledì si prevede un inizio di giornata instabile con precipitazioni a partire dalla mezzanotte, con intensità e frequenza variabili fino alle prime ore del mattino. Durante la mattina il cielo sarà coperto, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio sono attese piogge più intense, mentre in serata le precipitazioni tenderanno a diminuire. Le temperature si manterranno intorno ai 20-23°C con un’umidità elevata intorno al 70-80%. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità tra i 10 e i 20 km/h.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio, 2024

Giovedì il cielo sarà prevalentemente nuvoloso al mattino, ma senza precipitazioni. Nel corso della giornata le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie fino a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-26°C con un’umidità in diminuzione, intorno al 50-60%. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nordest al mattino, virando a est-sudest nel corso della giornata con velocità intorno ai 10-15 km/h.

Meteo per Venerdì, 05 Luglio, 2024

Venerdì il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 20 e i 28°C e un’umidità che si attesterà intorno al 40-60%. Il vento sarà debole, proveniente da est e sudest, con velocità non superiori ai 10 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata, e il cielo si presenterà sereno.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Venezia nei prossimi giorni, utili per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle variazioni del clima.