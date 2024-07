Meteo Weekend: tornano sole e caldo, ma occhio a qualche temporale

Dopo il maltempo che sta caratterizzando questa prima parte della settimana, la situazione meteorologica volgerà verso un deciso miglioramento. Nella seconda parte della settimana, un rinforzo della pressione atmosferica interesserà tutta la penisola italiana, portando nuovamente condizioni di stabilità e sole su gran parte del territorio. Il consolidamento dell’alta pressione favorirà anche un aumento del caldo, che si farà più intenso soprattutto Domenica nelle regioni del centro-sud.

Sabato 6 Luglio

La giornata di sabato 6 luglio vedrà condizioni di tempo ampiamente stabile e soleggiato nelle regioni del Centro-Sud. Le temperature saranno in lieve crescita, con valori che raggiungeranno i 31-33 gradi, garantendo un clima tipicamente estivo. Tuttavia, la situazione sarà diversa sui settori alpini e prealpini, dove persisterà una certa instabilità a causa di infiltrazioni di aria più fresca in quota di natura atlantica. Temporali localmente intensi potrebbero svilupparsi nel pomeriggio e in serata, sconfinando verso le pianure del Piemonte e della Lombardia. Al Nord, le temperature si manterranno tra i 28 e i 30 gradi.

Domenica 7 Luglio

La giornata di domenica 7 luglio sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato nelle regioni del Centro-Sud. Al Nord, invece, persisterà una certa instabilità. Si prevedono acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, con fenomeni anche intensi sul Piemonte nel pomeriggio/serata. Rovesci a carattere sparso potranno manifestarsi anche sulle zone di pianura, in particolare tra Piemonte e Lombardia.

Il caldo si intensificherà ulteriormente, con temperature in generale aumento e valori massimi diffusamente sopra i 31-32 gradi. Nelle zone interne del Sud, in particolare in Sicilia, Puglia e Lucania, si potranno raggiungere punte di 35-37 gradi, rendendo l’atmosfera molto calda. In aumento anche l’afa, specie lungo le coste.

Seguite gli aggiornamenti per eventuali modifiche della previsione per il weekend.