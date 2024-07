Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 04 a Sabato 06 Luglio

Previsioni meteo per Ancona:

Nei prossimi giorni ad Ancona, si prevede un mix di condizioni meteorologiche con la presenza di piogge, cieli coperti, sole e nuvole sparse. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Meteo per Giovedì, 04 Luglio 2024:

La giornata inizierà con piogge nelle prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C e un’umidità del 72%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà con nuvole sparse, ma nel pomeriggio il sole farà la sua comparsa portando temperature fino a 24.3°C e un’umidità del 61%. La serata e la notte saranno caratterizzate da cieli sereni con temperature che si manterranno attorno ai 22°C.

Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 4 km/h e 19 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord-Nord Ovest.

Meteo per Venerdì, 05 Luglio 2024:

Inizieremo la giornata con cieli sereni e temperature intorno ai 21°C e un’umidità del 80%. Il sole sarà il protagonista durante l’intera giornata, portando temperature fino a 26.9°C nel pomeriggio e un’umidità del 56%. La serata e la notte saranno caratterizzate da cieli sereni con temperature che si manterranno attorno ai 24°C.

Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 5 km/h e 16 km/h provenendo prevalentemente da direzione Sud-Ovest.

Meteo per Sabato, 06 Luglio 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 23.6°C e un’umidità del 72%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà, ma nel pomeriggio il sole farà la sua comparsa portando temperature fino a 28.3°C e un’umidità del 61%. La serata e la notte saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi con temperature che si manterranno attorno ai 25°C.

Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 4 km/h e 23 km/h provenendo prevalentemente da direzione Sud-Est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche, tra pioggia, sole e nuvole con variazioni delle temperature e velocità del vento. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.