Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 04 a Sabato 06 Luglio

Giovedì, 04 Luglio 2024

Le previsioni meteo per giovedì 4 luglio 2024 a Cagliari indicano una giornata all’insegna del sereno con temperature in lieve aumento durante la mattina. La giornata inizierà con una copertura nuvolosa, ma nel corso della mattinata il cielo si libererà completamente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30 gradi, con un calo previsto in serata. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 15 e i 30 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-40%.

Venerdì, 05 Luglio 2024

Venerdì 5 luglio 2024, a Cagliari, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 30 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 19 gradi. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità compresa tra i 3 e i 21 km/h. L’umidità oscillerà tra il 35% e il 95%, con valori più alti nelle prime ore del mattino e in tarda serata.

Sabato, 06 Luglio 2024

Per sabato 6 luglio 2024, a Cagliari, è atteso un cielo prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 29-30 gradi, mentre le minime si attesteranno intorno ai 20 gradi. Il vento soffierà da sud-sud-est con una velocità compresa tra i 11 e i 36 km/h. L’umidità si manterrà tra il 45% e il 81%, con valori più elevati durante le prime ore del mattino e in serata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari indicano condizioni generalmente stabili, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Sono previste alcune nubi sparse nel corso di venerdì e sabato, ma senza precipitazioni significative. Il vento sarà moderato, con direzione variabile da nord-ovest a sud-est, mentre l’umidità si manterrà su valori accettabili. Sono pertanto previste condizioni ottimali per godere appieno delle giornate estive in città.