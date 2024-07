Meteo Catania, previsioni da Giovedì 04/07/2024 a Sabato 06/07/2024

Giovedì 4 Luglio 2024

Il tempo a Catania giovedì sarà prevalentemente sereno con temperature che oscilleranno tra i 22.1°C e i 27.7°C. L’umidità si manterrà tra il 51% e il 84%, con un vento leggero che soffierà principalmente da est a una velocità media di 15 km/h. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni, mentre nel pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse che potrebbero portare a un aumento dell’umidità. Non sono previste precipitazioni.

Venerdì 5 Luglio 2024

Venerdì il cielo sopra Catania sarà prevalentemente sereno con temperature comprese tra 22°C e 28.3°C. L’umidità si manterrà tra il 50% e l’86%, con venti che soffieranno principalmente da est-sudest a una velocità media di 15 km/h. La giornata inizierà con cieli sereni, mentre nel pomeriggio e in serata si prevedono nubi sparse che potrebbero portare a un leggero aumento dell’umidità. Non ci saranno precipitazioni.

Sabato 6 Luglio 2024

Sabato a Catania il tempo sarà stabile, con cieli sereni e temperature che si manterranno tra i 22.5°C e i 28.8°C. L’umidità oscillerà tra il 52% e il 73%, mentre il vento soffierà principalmente da est-sudest a una velocità media di 13 km/h. La giornata sarà caratterizzata da sole e cielo limpido, senza precipitazioni in vista.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano condizioni generalmente stabili, con cieli prevalentemente sereni e temperature piacevoli. L’umidità si manterrà a livelli accettabili e non sono previste precipitazioni. È importante comunque tenere sotto controllo le previsioni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nei prossimi giorni.