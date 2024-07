Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 04 a Sabato 06 Luglio

Previsioni Meteo per Catanzaro

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro sono piuttosto variabili, con una combinazione di cielo coperto, nubi sparse e sereno. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 4 Luglio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature stabili intorno ai 21-22°C e un’umidità che si manterrà intorno all’80%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 15 e i 20 km/h. Durante la mattinata e il primo pomeriggio si avrà un miglioramento delle condizioni con la comparsa di nubi sparse e temperature in aumento fino a 27-28°C, ma l’umidità diminuirà al 56-61%. Nel primo pomeriggio è previsto un cielo nuvoloso con venti in aumento fino a 21 km/h. Nel tardo pomeriggio e verso sera, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature attorno ai 24-25°C, umidità al 70% e venti da ovest-nordovest a circa 17-18 km/h. Nelle ore notturne, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole e la temperatura scenderà a 22-23°C con un’umidità intorno al 73% e venti da ovest-nordovest a 10-11 km/h.

Venerdì, 5 Luglio 2024

La giornata di Venerdì si presenterà con un cielo sereno nelle prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 21 e i 22°C e un’umidità del 72-75%. Durante le prime ore del mattino il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità di 10-11 km/h. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e temperature in aumento fino a 28-29°C, con un’umidità iniziale al 56% che diminuirà al 46%. Nel corso della giornata, sono previste nubi sparse e cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai 27-29°C e un’umidità tra il 47% e il 69%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità compresa tra i 2 e i 13 km/h. Verso sera, il cielo si libererà parzialmente dalle nuvole, con temperature attorno ai 21-22°C, un’umidità al 64% e venti da nord-ovest a 7 km/h.

Sabato, 6 Luglio 2024

La giornata di Sabato si presenterà con un cielo sereno durante le prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 20 e i 21°C e un’umidità del 62-67%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in costante aumento fino a 29-30°C, con un’umidità iniziale al 49% che salirà all’88%. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e cielo poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 23-28°C e un’umidità compresa tra il 52% e l’88%. I venti soffieranno da sud-est con una velocità tra i 0 e i 15 km/h. Durante la sera, il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 21-24°C, un’umidità al 69-92% e venti da nord-ovest con una velocità tra i 3 e i 7 km/h.

Le previsioni meteo per Catanzaro indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con il Venerdì che si preannuncia come la giornata più calda. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.