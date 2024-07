Meteo: il ritorno perentorio del caldo africano, ecco quando

L’alta pressione subtropicale si è concessa una piccola pausa all’interno del Mediterraneo grazie all’avanzata di freschi venti nord-occidentali che hanno spazzato via l’afa e hanno riportato temperature più in linea con il periodo. Le condizioni meteo però cambieranno nuovamente a partire da venerdì grazie al ritorno perentorio dell’anticiclone su tutto lo stivale che causerà un nuovo incremento termico.

Ma quanto aumenteranno effettivamente le temperature? Gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici propongono un incremento termico piuttosto vigoroso già durante il fine settimana, ma l’apice del caldo arriverà nel corso della prossima settimana. Insomma, a quanto pare andiamo incontro a un nuovo lungo periodo di stabilità e soprattutto di caldo via via sempre più afoso, considerando che giorno dopo giorno l’umidità nei bassi strati tenderà ad aumentare soprattutto su pianure e coste.

Previsioni per il primo weekend di Luglio

Durante questo fine settimana, ovvero il primo weekend di luglio, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 35° su molte aree interne del centro-sud, soprattutto su Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e anche localmente sulla Val Padana orientale. Ma come abbiamo detto poc’anzi, l’apice del caldo arriverà durante la prossima settimana, quando le temperature saliranno via via sempre più alte e potremo nuovamente sfiorare i 38° o addirittura i 40° nelle zone interne del centro-sud.

Caldo anche al nord?

Questa volta il caldo avanzerà con facilità anche sul Nord Italia, dove i temporali e le piogge che a lungo hanno dominato negli ultimi mesi si concederanno una discreta pausa. Il caldo pertanto diverrà via via sempre più afoso e pesante anche sulla Pianura Padana, non solo di giorno ma anche durante le ore serali, soprattutto nel periodo che va dall’11 al 15 luglio.