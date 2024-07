Meteo Padova, previsioni da Giovedì 04 a Sabato 06 Luglio

Previsioni Meteo per Padova nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano una variazione delle condizioni atmosferiche con una combinazione di cielo sereno, nuvole sparse e precipitazioni. Ecco una panoramica dettagliata delle previsioni meteo per ogni giorno.

**Giovedì, 04 Luglio 2024**

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 18 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno nel pomeriggio con temperature che raggiungeranno i 27 gradi Celsius. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra 2 e 6 km/h. L’umidità si manterrà tra il 70% e l’84% durante il giorno.

**Venerdì, 05 Luglio 2024**

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori massimi che raggiungeranno i 29 gradi Celsius nel pomeriggio. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra 4 e 8 km/h. L’umidità si manterrà tra il 43% e l’76% durante il giorno. Verso sera ci sarà un aumento delle nuvole sparse, con una diminuzione delle temperature.

**Sabato, 06 Luglio 2024**

La giornata di sabato vedrà un cielo coperto con la presenza di nubi sparse e precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno sui 30 gradi Celsius nel primo pomeriggio, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h. L’umidità sarà tra il 44% e l’88% durante la giornata. Nel corso della serata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a condizioni leggermente più stabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una combinazione di sereno, nuvole sparse e precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio queste previsioni per essere preparati a eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.