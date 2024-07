Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 04/07/2024 a Sabato 06/07/2024 Se stai pianificando di trascorrere del tempo a Palermo, è sempre utile sapere come sarà il meteo durante il tuo soggiorno. Ecco le previsioni del tempo per Palermo da Giovedì 04/07/2024 a Sabato 06/07/2024. Giovedì 04/07/2024: Il tempo a Palermo giovedì sarà per lo più sereno con temperature che si aggirano intorno ai 23-28°C. L’umidità varierà tra il 48% e il 78%, con venti leggeri provenienti principalmente da nord-ovest. Venerdì 05/07/2024: Il tempo sarà ancora sereno, con temperature leggermente più alte rispetto al giorno precedente, tra i 22-27°C. L’umidità si manterrà intorno al 62-73%, con venti deboli provenienti da diverse direzioni, principalmente da est e nord-est. Sabato 06/07/2024: La tendenza al bel tempo continuerà anche per sabato, con temperature che si manterranno stabili tra i 22-29°C. L’umidità sarà tra il 57% e l’84%, con venti leggeri provenienti principalmente da nord-est. In conclusione, sembra che il bel tempo sarà il protagonista durante il periodo indicato, offrendo così condizioni ideali per esplorare e godersi le bellezze di Palermo. Buon viaggio!