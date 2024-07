Alluvioni sulle Alpi: enorme voragine si apre in Valle d’Aosta, le immagini video

Fra i vari effetti dell’eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulle Alpi tra la Svizzera e il nord-ovest italiano, vi è la formazione di un enorme cratere in Valle d’Aosta, sotto il rifugio Aosta di Bionaz. Questo rifugio, situato a 2788 metri di altitudine, è stato chiuso dal 29 giugno in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito la regione.

Le immagini riprese da un elicottero di Heli Mont Blanc mostrano la vastità della voragine che si è aperta sotto al rifugio. Il cratere, profondo decine di metri (forse anche più di 100), ha causato una frattura nel terreno che si estende a valle per svariate centinaia di metri. Questa enorme voragine testimonia la potenza dell’evento alluvionale e il fragile equilibrio degli ambienti alpini in situazioni di maltempo estremo.

Secondo quanto riporta il sito meteovalledaosta.it, la voragine si è aperta lungo la morena del ghiacciaio ad una quota di 2600-2700 m a causa dell’erosione dell’acqua portata dai violenti temporali. Proprio da qui si è creata la colata di fango che ha distrutto il sentiero per il rifugio Aosta.

Le riprese aeree offrono una visione chiara della portata del danno. La voragine non solo ha compromesso la stabilità del rifugio, ma ha anche lasciato una traccia evidente nel paesaggio circostante.

Il rifugio Aosta di Bionaz, situato su un costone a est della lingua terminale del ghiacciaio di Tza de Tzan, nella testata della Valpelline, è attualmente chiuso a causa dei danni subiti. Le autorità locali stanno valutando la situazione per determinare i prossimi passi, sia per quanto riguarda la sicurezza del rifugio stesso sia per il ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona.