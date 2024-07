Etna in eruzione: intenso parossismo in atto, esplosioni e boati

Nelle ultime ore, l’Etna ha mostrato una significativa intensificazione dell’attività eruttiva, regalando un bellissimo spettacolo naturale. Il vulcano ha emesso una imponente colonna di cenere e fumo dal cratere Voragine, che ha raggiunto un’altezza di 4,5 chilometri sul livello del mare, spingendosi in direzione sud-est.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo (INGV-OE) ha comunicato che l’attività stromboliana del cratere Voragine, nel pomeriggio di oggi, è evoluta rapidamente in una fontana di lava. La ricaduta di cenere vulcanica sta interessando soprattutto la zona sud-est dell’Etna, fino a raggiungere la città di Catania. Nell’area etnea si avvertono frequenti boati, generati dalle esplosioni del vulcano.

Ecco alcune immagini spettacolari dell’eruzione in atto:

L’Etna, uno dei vulcani più attivi del mondo, continua a ricordarci la sua presenza con manifestazioni spettacolari e, talvolta, pericolose. Gli esperti dell’INGV-OE continuano a monitorare attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti costanti sull’evoluzione dell’attività vulcanica. Nel frattempo, le autorità locali invitano i cittadini a seguire le indicazioni di sicurezza e a prestare attenzione agli avvisi ufficiali.

Wow!!! Etna right now. It’s going to be a magnificent show when it gets dark 💃🌋

🔗 to livestream below 👇 pic.twitter.com/Iao5ClV72P

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 4, 2024