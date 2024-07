Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Venerdì, 05 Luglio 2024:

Il tempo a Ancona venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 27 gradi, con un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media tra i 10 e i 20 km/h. Verso sera è previsto un leggero aumento delle nubi, ma senza precipitazioni significative.

Sabato, 06 Luglio 2024:

Sabato il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con un leggero aumento delle nubi nel corso della mattinata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28 gradi, mentre l’umidità rimarrà costante intorno al 70%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità tra i 10 e i 25 km/h. Nel pomeriggio è previsto un cielo sereno, con vento che si manterrà moderato.

Domenica, 07 Luglio 2024:

Domenica il cielo sarà nuvoloso, con possibili deboli precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 27 gradi, mentre l’umidità sarà in aumento, raggiungendo il 80%. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest, con una velocità tra i 10 e i 15 km/h. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con parziali schiarite e un vento che tenderà a diminuire di intensità.

In conclusione, il fine settimana ad Ancona si presenterà con un clima generalmente mite e stabile, con alcune variazioni nelle condizioni meteo, in particolare domenica con possibili precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle previsioni nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sul meteo.