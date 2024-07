Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Venerdì, 5 Luglio 2024

Il meteo per Venerdì prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno, con temperature in lieve aumento durante la mattina e una progressiva copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27 gradi, mentre le minime saranno intorno ai 13 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità media di 20 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 42-44% per gran parte della giornata.

Sabato, 6 Luglio 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo coperto con nubi sparse, con temperature che si manterranno intorno ai 19 gradi. Nel corso della mattinata, è prevista l’arrivo della pioggia con un aumento dell’umidità che si attesterà intorno all’80%. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso della giornata, con temperature massime che non supereranno i 21 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità media variabile tra 1 e 5 km/h.

Domenica, 7 Luglio 2024

La giornata di Domenica si presenterà con una situazione meteorologica in netto miglioramento rispetto al giorno precedente. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, con una graduale dissoluzione delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25 gradi, mentre le minime saranno intorno ai 15 gradi. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media compresa tra 4 e 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 47-74% per gran parte della giornata.