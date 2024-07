Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 05/07/2024 a Domenica 07/07/2024 Se sei curioso di scoprire quali saranno le condizioni atmosferiche della prossima settimana a Brescia, sei nel posto giusto! Ecco le previsioni dettagliate per Venerdì 05/07/2024, Sabato 06/07/2024 e Domenica 07/07/2024. Dal clima soleggiato alle possibili precipitazioni, non perderti neanche un dettaglio per pianificare al meglio le tue giornate!