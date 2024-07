Meteo Catanzaro, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Venerdì, 5 Luglio 2024:

Il tempo a Catanzaro per Venerdì sarà generalmente stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà coperto da nubi sparse, con possibili precipitazioni nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 29 gradi, mentre l’umidità oscillerà tra il 52% e il 78%. Il vento soffierà da direzione sud con velocità variabili tra i 5 e i 12 km/h.

Sabato, 6 Luglio 2024:

Sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno e poco nuvoloso. Le temperature saranno in aumento, con massime di circa 29 gradi. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 46-79%. Durante la giornata il vento soffierà prevalentemente da sud-est con intensità variabile tra 1 e 16 km/h, garantendo un clima piacevole e ventilato.

Domenica, 7 Luglio 2024:

La domenica a Catanzaro si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i 31 gradi. L’umidità rimarrà intorno al 48-69%, garantendo una sensazione di calore ma non eccessiva. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra i 2 e i 18 km/h, mantenendo un clima piacevole e asciutto. Nel primo pomeriggio è prevista un aumento della copertura nuvolosa con possibili precipitazioni.

Con queste previsioni meteo, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto per il prossimo fine settimana a Catanzaro. Sia per coloro che amano il mare che per chi preferisce passeggiate in montagna, le condizioni atmosferiche si prospettano favorevoli, con temperature gradevoli e venti moderati.