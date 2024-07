Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Previsioni Meteo L’Aquila per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per L’Aquila indicano condizioni generalmente stabili nei prossimi giorni, con temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni.

Venerdì, 05 Luglio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, cielo sereno con temperature che si attestano intorno ai 16-17°C e un’umidità superiore al 75%. Il vento soffia con intensità compresa tra 1 e 6 km/h provenendo principalmente da direzione ovest-sudovest. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 28-29°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, con direzione variabile tra nord e est. L’umidità diminuirà, stabilendosi attorno al 40-45% nel primo pomeriggio.

Sabato, 06 Luglio 2024

Ancora condizioni di serenità caratterizzeranno la giornata di Sabato, con una leggera presenza di nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 30°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra 4 e 17 km/h, con direzione predominante da nord a nord-ovest. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 30-35% nel primo pomeriggio.

Domenica, 07 Luglio 2024

Nella giornata di Domenica sono attese condizioni di cielo variabili, con la presenza di nubi sparse e momenti di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno elevate, oscillando tra i 28 e i 31°C nel corso della giornata. Il vento soffierà con intensità variabile tra 2 e 15 km/h, principalmente provenendo da direzione nord-nord-ovest. L’umidità si manterrà tra il 35% e il 55%, con valori più alti nelle prime ore del mattino e una diminuzione nel corso della giornata.

In sintesi, il fine settimana ad L’Aquila si prospetta con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con la possibilità di qualche nube in più nella giornata di Domenica. Sono previsti venti leggeri e un’umidità che si manterrà a livelli accettabili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.