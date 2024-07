Meteo Messina, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Previsioni Meteo Messina prossimi giorni 5 Luglio, 7 Luglio: tempo stabile e sereno

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano condizioni di stabilità atmosferica con cieli sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 5 Luglio 2024

La giornata inizierà con cieli sereni, con temperature intorno ai 22-23°C nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata e del pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con temperature in aumento fino a raggiungere i 27-28°C. Il vento soffierà da nord-nord-est con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-65% durante il giorno. Verso sera e notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno attorno ai 24-25°C.

Sabato, 6 Luglio 2024

Anche sabato le condizioni meteo saranno caratterizzate da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 23°C durante la notte per poi salire fino a 26-27°C nel corso della mattinata e superare i 28°C nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da sud-sud-ovest con intensità crescente fino a raggiungere i 25-30 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-65%. Anche in serata e notte il cielo resterà sereno, con temperature intorno ai 24°C.

Domenica, 7 Luglio 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni con qualche addensamento nuvoloso nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 24 e i 31°C, con un lieve aumento delle nubi nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da direzione variabile con intensità compresa tra i 5 e i 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%. In serata, le nubi si diraderanno e il cielo tornerà a essere sereno, con temperature intorno ai 25°C.

Queste previsioni meteo indicano un weekend all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli a Messina, ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le bellezze della città e dei suoi dintorni.