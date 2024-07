Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Venerdì, 05 Luglio 2024:

Il tempo a Napoli venerdì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente sereni per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con un massimo di 31.2°C atteso alle ore 13:00 e una minima di 20.1°C alle prime ore del mattino. L’umidità relativa si aggirerà intorno all’83-84% durante la notte per poi scendere al 45% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà debolmente, con una velocità media compresa tra 1 e 12 km/h proveniente prevalentemente da direzioni sud-sudovest e sudovest.

Sabato, 06 Luglio 2024:

Anche sabato il cielo su Napoli si presenterà prevalentemente sereno, con solo qualche nuvola durante le prime ore del mattino. Le temperature saranno in aumento, con un massimo di 33.2°C previsto per le ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 32-34% durante gran parte della giornata. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da ovest-sudovest, mentre le velocità medie saranno comprese tra 0 e 11 km/h.

Domenica, 07 Luglio 2024:

La giornata di domenica a Napoli si aprirà con cieli poco nuvolosi durante la notte, seguiti da un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 32.8°C verso metà pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 22.7°C nelle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà tra il 32% e il 67%, con un picco di nubi sparse atteso verso le ore 9:00, accompagnate da un lieve aumento della velocità del vento proveniente da direzioni varie, con valori compresi tra 1 e 13 km/h.

In conclusione, il weekend a Napoli si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e poca variabilità nelle condizioni atmosferiche. È consigliabile approfittare di queste condizioni stabili per godersi appieno le attività all’aperto in tutta la città.