Meteo Perugia, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Venerdì, 05 Luglio 2024

Il tempo a Perugia venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature saranno in aumento, con una minima di 19.7°C durante la notte e una massima di 31.3°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante il giorno. I venti soffieranno leggeri da direzione variabile, con velocità comprese tra 3 e 12 km/h. Non sono previste precipitazioni.

Sabato, 06 Luglio 2024

Sabato il tempo continuerà a essere stabile a Perugia, con cieli sereni e temperature comprese tra 21.3°C e 31.4°C. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 23% e il 50%. I venti saranno prevalentemente deboli, con una velocità compresa tra 2 e 15 km/h, provenienti principalmente da direzione sud-ovest. Anche in questo caso non sono previste precipitazioni.

Domenica, 07 Luglio 2024

Anche domenica il meteo a Perugia sarà favorevole, con nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità durante la notte. Le temperature si manterranno elevate, con valori compresi tra 20.3°C e 31.7°C. I venti soffieranno con intensità variabile, con velocità tra i 4 e i 17 km/h, prevalentemente da sud. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Con queste previsioni, il fine settimana si prospetta ideale per godersi le attività all’aperto a Perugia, con condizioni meteorologiche stabili e temperature estive. Restate sempre aggiornati sulle previsioni per eventuali variazioni.