Meteo Roma, previsioni da Venerdì 05 a Domenica 07 Luglio

Venerdì, 5 Luglio 2024

Il tempo a Roma venerdì sarà caratterizzato da sereno per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 20.8°C alle prime ore del mattino e i 31.5°C verso mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità compresa tra 2 e 16 km/h.

Sabato, 6 Luglio 2024

Anche sabato il tempo a Roma sarà prevalentemente sereno, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Si partirà da 21.2°C nelle prime ore del mattino per arrivare a 32.3°C verso mezzogiorno, mantenendosi sopra i 30°C per gran parte del pomeriggio. L’umidità sarà intorno al 30-40% e non sono previste precipitazioni. Il vento sarà generalmente debole, con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata.

Domenica, 7 Luglio 2024

La giornata di domenica a Roma inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della mattinata si avrà un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di nubi sparse e un lieve calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Nel primo pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità, con cielo coperto e temperatura intorno ai 30°C. Nel tardo pomeriggio e sera è previsto un aumento dell’umidità e la presenza di nubi sparse. Il vento sarà moderato, con intensità tra i 15 e i 28 km/h proveniente da direzioni variabili.

In conclusione, le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Roma indicano condizioni generalmente stabili, con temperature elevate e assenza di precipitazioni significative. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della nuvolosità e dell’umidità, soprattutto nella giornata di domenica.