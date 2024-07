Previsioni meteo: alta pressione cede nel weekend al Nord, previsti forti temporali

In queste ore, un campo di alta pressione sta rafforzandosi sull’Italia, garantendo un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche, ad eccezione di qualche residuo di instabilità all’estremo Sud. Tuttavia, al Nord, il bel tempo sarà di breve durata: nel weekend, infatti, si prevede un cedimento della struttura anticiclonica che favorirà il ritorno di temporali, anche forti, su diverse regioni settentrionali. Nel frattempo, al Centro-Sud domineranno sole e caldo.

Previsioni per il weekend in dettaglio

Sabato 6 luglio: L’anticiclone comincerà a perdere forza al Nord a causa dell’infiltrazione di correnti atlantiche più instabili. Si prevede un peggioramento delle condizioni meteo soprattutto nel pomeriggio e in serata sui settori alpini e prealpini del Nord-Ovest, con temporali localmente intensi. Questi fenomeni potrebbero estendersi anche alle pianure vicine, in particolare sul Piemonte centrale e sulla Lombardia occidentale. Sul resto del Paese, lo scenario meteorologico resterà invariato rispetto ai giorni precedenti, con tanto sole e temperature in lieve aumento.

Domenica 7 luglio: L’alta pressione subirà un ulteriore indebolimento, favorendo un impulso temporalesco su gran parte del Nord Italia. I temporali, inizialmente confinati alle Alpi, si estenderanno alla Pianura Padana nel corso del pomeriggio e della sera, risultando anche intensi e associati a grandinate di piccola o media taglia. Le regioni più coinvolte saranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale, Trentino Alto Adige, con qualche fenomeno possibile anche su Alpi e Prealpi venete e sporadicamente sull’Appennino centrale. Altrove, il tempo rimarrà stabile con soleggiamento diffuso al Centro-Sud e caldo in aumento grazie all’arrivo di correnti sub-tropicali, che faranno registrare valori fino a 33-34 gradi nelle aree interne.

Prospettive per la prossima settimana

Dall’ inizio della prossima settimana, l’anticiclone riuscirà finalmente a imporsi su tutta Italia, dando il via a un periodo prolungato di bel tempo su tutto il Paese. Il caldo aumenterà su tutto lo Stivale divenendo a tratti particolarmente afoso. Prima di questa fase, però, sarà necessario prestare attenzione al maltempo previsto sulle regioni settentrionali durante il weekend.