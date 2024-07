Enorme tornado sulla città di Dongming, in Cina: morti e feriti

Un violento tornado ha toccato terra nella città di Dongming, nella provincia di Shandong, nella Cina orientale, intorno alle 15:00 ora locale di oggi. Le prime informazioni indicano che il vortice, estremamente grande, ha percorso centinaia di metri, generando raffiche estreme di vento che hanno causato ingenti danni a case, infrastrutture e altre proprietà.

Dalle prime informazioni locali, l’evento ha provocato il decesso di una persona e oltre 80 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, considerando che il fenomeno si è verificato solo poche ore fa e i soccorsi sono ancora in azione.

I residenti di Dongming descrivono scene di panico e devastazione. “È stato terrificante. Il vento era così forte che sembrava che l’intera casa stesse per essere sollevata,” ha detto un abitante locale, visibilmente scosso dall’accaduto. Un altro residente ha raccontato: “Ho visto alberi sradicati e auto capovolte. Non ho mai visto niente di simile in vita mia.”

