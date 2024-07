Meteo Aosta, previsioni da Sabato 06 a Lunedì 08 Luglio

Sabato, 6 Luglio 2024

Le previsioni meteo per la città di Aosta per Sabato, 6 Luglio 2024, indicano una giornata instabile con precipitazioni diffuse. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature variabili intorno ai 19-20°C. Nel corso della mattinata, le nuvole rimarranno predominanti con temperature che raggiungeranno i 23-24°C. Nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di piogge leggere, accompagnate da una diminuzione delle temperature fino a 19-20°C. Nel tardo pomeriggio e in serata le precipitazioni si intensificheranno, con temperature stabili intorno ai 20°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione est, con intensità variabile tra 0 e 5 km/h. L’umidità relativa sarà compresa tra il 56% e il 85% durante la giornata.

Domenica, 7 Luglio 2024

La giornata di Domenica, 7 Luglio 2024, inizierà con cielo nuvoloso e temperature di circa 16-17°C. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste precipitazioni, con un aumento dell’umidità fino al 89%. Nel corso della mattinata le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 24-25°C nel primo pomeriggio, quando è prevista una parziale schiarita. Nel corso del pomeriggio le nuvole si diraderanno ulteriormente, e il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà parzialmente coperto con temperature in diminuzione fino a 16-17°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione ovest con intensità variabile tra 2 e 7 km/h.

Lunedì, 8 Luglio 2024

La settimana inizierà con condizioni meteorologiche stabili. Lunedì, 8 Luglio 2024, il cielo sarà generalmente sereno con temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 15-16°C. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente fino a 20-21°C. Nel primo pomeriggio è prevista un’aumento di nuvole con temperature intorno ai 23-24°C. Nel corso del pomeriggio e in serata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature stabili intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione est-sudest con intensità variabile tra 3 e 10 km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 40-60% durante la giornata.