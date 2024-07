Meteo Palermo, previsioni da Sabato 06 a Lunedì 08 Luglio

Sabato, 06 Luglio 2024:

Per Sabato, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cielo sereno a Palermo. Le temperature saranno piuttosto stabili, con valori che si manterranno attorno ai 28-29°C durante le ore centrali del giorno. L’umidità si manterrà intorno al 60-65%, mentre i venti soffieranno da nord-est con una velocità variabile tra 8 e 12 km/h. Non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata.

Domenica, 07 Luglio 2024:

Domenica, il cielo a Palermo sarà prevalentemente sereno al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 26-28°C. L’umidità sarà intorno al 45-50%, mentre i venti soffieranno da nord-est con una velocità compresa tra 4 e 9 km/h. Nel pomeriggio è previsto un aumento delle nubi sparse e delle temperature che si manterranno stabili attorno ai 27-28°C. Durante il tardo pomeriggio e la sera è prevista una copertura nuvolosa con temperature che si manterranno attorno ai 24-25°C e venti che soffieranno da est con una velocità di 2-7 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Lunedì, 08 Luglio 2024:

Lunedì, le condizioni meteorologiche a Palermo vedranno nuovamente un cielo prevalentemente sereno con temperature che oscilleranno tra i 27 e i 29°C durante il giorno. L’umidità si manterrà attorno al 70-75%, mentre i venti soffieranno da nord-est con una velocità compresa tra 8 e 13 km/h. Nel pomeriggio è previsto un aumento delle nubi sparse con temperature che si manterranno stabili attorno ai 28°C. Durante la sera, le nubi sparse e poco nuvoloso si manterranno con temperature intorno ai 25-26°C e venti che soffieranno da nord-est con una velocità compresa tra 6 e 11 km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano condizioni generalmente stabili, con cielo sereno e temperature piuttosto calde. È consigliabile adottare le misure adeguate per proteggersi dai raggi solari e mantenere l’idratazione, considerando le temperature elevate.