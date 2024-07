Meteo Parma, previsioni da Sabato 06 a Lunedì 08 Luglio

Sabato, 6 Luglio 2024

La giornata di Sabato a Parma si preannuncia variabile. Al mattino avremo un cielo sereno con temperature in aumento fino a toccare i 26.6°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà e avremo un aumento delle nubi sparse con temperature massime intorno ai 31.4°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo rimarrà coperto con temperature in diminuzione fino a toccare i 22.6°C intorno alle ore 23:00. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità media compresa tra i 2 e i 17 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 53-80% per gran parte della giornata.

Domenica, 7 Luglio 2024

Domenica il tempo subirà un cambiamento repentino. Al mattino avremo nubi sparse con temperature intorno ai 21.3°C. Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio il cielo si coprirà sempre di più fino a portare ad un aumento delle nubi sparse e una diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio avremo un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche con piogge e temporali, accompagnati da una brusca diminuzione della temperatura fino a 21.1°C intorno alle ore 23:00. Il vento muterà la sua direzione da ovest a nordest con velocità comprese tra 1 e 7 km/h, mentre l’umidità raggiungerà valori fino all’92% durante le precipitazioni.

Lunedì, 8 Luglio 2024

Lunedì il tempo sarà nuovamente mutevole. Al mattino avremo un cielo coperto con temperature intorno ai 21.0°C. Nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio il cielo si manterrà coperto, con un leggero aumento delle temperature fino a 29.5°C intorno alle ore 14:00. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si libererà dalle nuvole, portando a temperature più miti intorno ai 23.4°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-94% per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo ci offrono uno spaccato dettagliato del clima che caratterizzerà i prossimi giorni a Parma, consentendo a ciascuno di pianificare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.