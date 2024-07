Meteo Roma, previsioni da Sabato 06 a Lunedì 08 Luglio

Sabato, 6 Luglio 2024

La giornata di Sabato a Roma sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura intorno ai 22-23°C. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con temperature in aumento fino ad arrivare a 30°C intorno alle ore 10:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 30-31°C. In serata, il tempo rimarrà stabile con temperature intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà con intensità variabile durante la giornata, prevalentemente da direzione Sud.

Le previsioni indicano un’umidità che si attesterà intorno al 40-50% durante il giorno, mentre durante la notte aumenterà fino al 70%. Il vento sarà moderato, con velocità che raggiungeranno i 10-15 km/h.

Domenica, 7 Luglio 2024

La giornata di Domenica vedrà un cambiamento delle condizioni meteo rispetto al giorno precedente. Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto con temperature intorno ai 22-23°C. Durante la mattinata, le nuvole si diraderanno ma il cielo resterà comunque coperto, con temperature che saliranno fino a 30°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e le temperature si manterranno intorno ai 30-32°C. In serata, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno sui 24-25°C.

L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 40-50% durante il giorno e intorno al 70% durante la notte. Il vento soffierà principalmente da Sud e Sud-Ovest, con una velocità che raggiungerà i 20-25 km/h durante il pomeriggio.

Lunedì, 8 Luglio 2024

Per Lunedì, le condizioni meteo torneranno ad essere stabili e soleggiate. Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 23-24°C. Durante la mattinata, il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature in aumento fino a 30°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 30-32°C. In serata, il cielo sarà ancora sereno e le temperature si attesteranno sui 24-25°C.

L’umidità sarà moderata, con valori intorno al 40-50% durante il giorno e intorno al 70% durante la notte. Il vento soffierà principalmente da direzione Sud-Ovest, con una velocità che raggiungerà i 15-20 km/h durante il pomeriggio.