Meteo Torino, previsioni da Sabato 06 a Lunedì 08 Luglio

Sabato, 6 Luglio 2024:

Le previsioni meteo per Torino per Sabato 6 Luglio 2024 mostrano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. La giornata inizierà con cielo coperto e umidità alta intorno all’80%. La temperatura sarà intorno ai 21-22°C con venti leggeri provenienti prevalentemente da direzione Nord-Nordest. Nel corso della mattinata, il cielo resterà coperto con un lieve aumento della temperatura che si attesterà intorno ai 24-25°C. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni, con piogge moderate e una diminuzione della temperatura intorno ai 22-23°C. La pioggia continuerà anche nel tardo pomeriggio e in serata, con un calo delle temperature intorno ai 20-21°C e un’umidità che raggiungerà il 90%.

Domenica, 7 Luglio 2024:

La giornata di Domenica 7 Luglio 2024 a Torino sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Il mattino inizierà con piogge moderate e temperature intorno ai 19-20°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 95%. Nel corso della mattinata e del pomeriggio le piogge continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20-21°C e venti provenienti da direzione Nord-Nordest con una velocità tra i 7 e i 10 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo resterà coperto con piogge leggere e un calo delle temperature intorno ai 19-20°C con un’umidità che si manterrà alta intorno al 90-95%.

Lunedì, 8 Luglio 2024:

Per Lunedì 8 Luglio 2024, le previsioni meteo per Torino indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con cielo coperto e un’umidità intorno all’80-90%. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C con venti leggeri provenienti prevalentemente da direzione Nord-Nordest. Nel corso della mattinata e del pomeriggio il cielo si manterrà coperto con un lieve aumento delle temperature che si attesteranno intorno ai 24-28°C. Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un parziale diradamento delle nuvole e un aumento della temperatura intorno ai 26-28°C, con un’umidità che si abbasserà al 50-60% e venti provenienti da direzione Sud-Sudest con una velocità tra i 4 e i 5 km/h.