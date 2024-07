Devastante tornado in Cina: si aggrava il bilancio

Ieri pomeriggio un potente tornado ha devastato le località di Dongming e Juancheng nella provincia orientale di Shandong, in Cina. L’evento meteorologico estremo (di cui vi abbiamo già parlato qui) ha attraversato aree densamente popolate, causando distruzione su larga scala.

Il tornado ha provocato la morte di cinque persone e ha lasciato 88 feriti con vari gradi di gravità. Il Dipartimento di Gestione delle Emergenze della città ha fornito queste cifre aggiornate, sottolineando l’impatto devastante che il fenomeno ha avuto sulla popolazione locale.

Le prime stime rivelano che il tornado ha danneggiato complessivamente 2.820 edifici, alcuni dei quali sono stati letteralmente rasi al suolo dalla violenza dei venti. Inoltre, sono state colpite 48 linee elettriche, causando interruzioni significative nei servizi di base.

Nonostante gli enormi danni, le autorità locali e i servizi di emergenza hanno lavorato incessantemente per ripristinare la normalità. I collegamenti di trasporto, le comunicazioni e l’approvvigionamento idrico ed elettrico sono stati in gran parte ripristinati grazie agli intensi lavori di riparazione.

Ecco alcune nuove immagini impressionanti:

Extremely terrifying footage of the tornado in Dongming, Shandong Province of China.#Climate pic.twitter.com/ZH01E6W8Tr

— Hemir Desai (@hemirdesai) July 6, 2024