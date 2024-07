Meteo Ancona, previsioni da Domenica 07 a Martedì 09 Luglio

Domenica, 7 Luglio 2024

La domenica ad Ancona sarà caratterizzata da un inizio con cielo poco nuvoloso con leggere precipitazioni verso le prime ore del mattino, ma poi si andrà via via verso un cielo coperto con nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C durante la notte e al mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 29°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità media tra i 10 e i 14 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Lunedì, 8 Luglio 2024

Lunedì ad Ancona si prevede un cielo prevalentemente poco nuvoloso con nubi sparse, temperature che varieranno dai 23°C durante la notte fino a toccare i 27°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord con una velocità media tra i 10 e i 14 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 65-75%. Nel complesso, si prevede una giornata con condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli.

Martedì, 9 Luglio 2024

Martedì il cielo ad Ancona si presenterà sereno con nubi sparse nella prima parte della giornata, per poi diventare poco nuvoloso. Le temperature oscillano tra i 23°C durante la notte e i 27-28°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 12 e i 17 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-80%. Si prospetta una giornata soleggiata e calda, ideale per godersi il clima estivo.