Meteo BARI, previsioni da Domenica 07 a Martedì 09 Luglio

Domenica, 07 Luglio 2024

Il tempo a Bari domenica sarà prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno elevate per gran parte della giornata. Nelle prime ore del mattino, ci sarà una lieve diminuzione della temperatura, ma comunque si manterrà sopra i 25°C. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con cielo coperto intorno alle 13:00, ma il sole farà nuovamente capolino nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, mentre le minime saranno intorno ai 25-26°C. Il vento soffierà da est-nordest con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 40% e il 60% durante la giornata.

Lunedì, 08 Luglio 2024

Lunedì il cielo sopra Bari sarà completamente sereno per l’intera giornata. Le temperature massime saranno in linea con quelle della giornata precedente, raggiungendo i 32°C nel primo pomeriggio. Le minime si manterranno sui 25°C. Il vento soffierà leggero da nord-nordest con intensità variabile tra i 3 e i 14 km/h. L’umidità sarà più bassa rispetto alla domenica, con valori che si manterranno intorno al 40-50%. Si consiglia quindi di proteggersi adeguatamente dal sole e di evitare l’esposizione prolungata durante le ore più calde.

Martedì, 09 Luglio 2024

Anche martedì il tempo a Bari sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31-32°C, mentre le minime saranno intorno ai 25°C. Il vento soffierà leggero da nord-nordest con intensità variabile tra i 10 e i 19 km/h. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto alla giornata precedente, con valori che si manterranno intorno al 50-65%. In generale, le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto, ma è comunque consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dal sole.