Meteo Cagliari, previsioni da Domenica 07 a Martedì 09 Luglio

Domenica, 07 Luglio 2024

Per Domenica si prevede un inizio di giornata con cielo coperto e umidità alta, con temperature che variano dai 23 ai 24 gradi Celsius. Nel corso della mattinata il cielo si libererà dalle nuvole, dando spazio ad un bel tempo con poco vento e temperature in aumento, fino ad arrivare ai 33 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata le condizioni saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 30 gradi Celsius. Il vento soffierà con leggera intensità dai quadranti nord-ovest.

Lunedì, 08 Luglio 2024

Lunedì avremo un’intera giornata all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno stabili tra i 22 e i 31 gradi Celsius. Durante la seconda parte della giornata si potranno notare alcune nubi sparse, ma senza alcuna precipitazione in vista. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest, con una leggera brezza e velocità compresa tra i 4 e i 11 km/h.

Martedì, 09 Luglio 2024

Martedì si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperatura intorno ai 23 gradi Celsius, con umidità alta. Durante la giornata si alterneranno momenti con nubi sparse e cielo sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 32 gradi Celsius. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si libererà dalle nubi, garantendo una serata con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-est.

In conclusione, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima caldo e stabile, con cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. La brezza leggera proveniente da nord-ovest garantirà un piacevole sollievo dal caldo estivo, rendendo ideali le condizioni per godersi le giornate all’aperto.