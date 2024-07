Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 07 a Martedì 09 Luglio

Domenica, 07 Luglio 2024:

Il tempo a Catanzaro domenica si preannuncia piacevole e soleggiato per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con una massima di 32.6°C prevista per le ore pomeridiane. Al mattino le condizioni saranno stabili, con cielo sereno e vento leggero proveniente da nord-ovest. Nel pomeriggio è attesa la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà intorno al 37% per gran parte della giornata, mentre il vento raggiungerà una velocità massima di 25 km/h.

Lunedì, 08 Luglio 2024:

Anche lunedì il meteo a Catanzaro si conferma all’insegna del bel tempo. Le temperature massime saranno leggermente inferiori rispetto alla giornata precedente, attestandosi intorno ai 33.9°C nelle ore centrali del giorno. La nottata sarà caratterizzata da cielo sereno e venti provenienti da ovest-nord-ovest con una velocità di circa 32 km/h. Durante la giornata il cielo rimarrà sgombro da nuvole, con venti che si manterranno moderati provenienti sempre da ovest. Nel tardo pomeriggio è prevista una leggera diminuzione delle temperature, con valori intorno ai 27.1°C, seguita da una serata mite con cielo sereno e vento leggero da sud-ovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 31%, mentre la velocità del vento oscillerà tra i 3 e i 39 km/h.

Martedì, 09 Luglio 2024:

La giornata di martedì si prospetta nuovamente all’insegna del sereno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 30°C nelle ore centrali della giornata. Il vento soffierà leggero da ovest-nord-ovest, con una velocità massima di 10 km/h. Durante la giornata il cielo sarà sgombro da nuvole, con venti che si manterranno moderati provenienti sempre da ovest. Nel tardo pomeriggio è prevista una leggera diminuzione delle temperature, con valori intorno ai 27.4°C, seguita da una serata mite con cielo sereno e vento leggero da ovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 60%, mentre la velocità del vento oscillerà tra i 1 e i 8 km/h.

Queste previsioni meteo ci consentono di progettare al meglio le nostre attività all’aperto nei prossimi giorni, potendo contare su condizioni climatiche favorevoli e temperature piacevoli per godere a pieno delle giornate estive.