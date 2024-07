Malnate sott’acqua: decine di famiglie bloccate in casa

Dalla serata di ieri, forti piogge stanno causando gravi disagi in diverse zone della provincia di Varese (come vi abbiamo già raccontato qui). L’intensità e la persistenza delle precipitazioni hanno portato a numerosi allagamenti e smottamenti, con situazioni particolarmente critiche tra Varese, Malnate e Vergiate.

Folla di Malnate: la situazione più critica

La situazione più drammatica si registra a Folla di Malnate, al confine con il capoluogo. Qui, l’acqua ha raggiunto altezze preoccupanti di oltre mezzo metro, rendendo difficoltosa la vita quotidiana dei residenti. In via Zara, alcune famiglie sono rimaste letteralmente bloccate in casa a causa dell’acqua alta, impossibilitate ad uscire o a ricevere aiuti tempestivi.

I cittadini sono esasperati, lamentando che situazioni simili si verificano ogni volta che si verificano forti piogge. La rete fognaria non riesce a gestire l’enorme quantità di acqua piovana, causando frequenti allagamenti. “Ogni volta che piove forte, ci ritroviamo con l’acqua in casa. È una situazione insostenibile,” riferisce un residente di Malnate.