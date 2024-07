Meteo Napoli, previsioni da Lunedì 08 a Mercoledì 10 Luglio

Meteo Napoli prossimi giorni 8 Luglio, 9 Luglio, 10 Luglio: sereno e caldo in arrivo

Le previsioni meteo per Napoli indicano un tempo stabile e soleggiato nei prossimi giorni. La temperatura massima prevista supererà i 35°C, mentre il cielo sarà per lo più sereno con qualche nube sparuta in arrivo nella giornata di Mercoledì. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Lunedì, 08 Luglio 2024

La giornata inizierà con temperature intorno ai 24°C alle prime ore del mattino, con un leggero vento proveniente da sud-ovest. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 33°C verso mezzogiorno, accompagnate da un vento moderato proveniente da ovest-nord-ovest. Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 33-34°C, con venti leggeri da ovest. La serata sarà piacevole con temperature intorno ai 27-28°C e vento debole proveniente da nord-ovest.

Le condizioni di umidità si manterranno tra il 46% e il 77% durante la giornata, mentre la velocità del vento oscillerà tra 2 km/h e 12 km/h. Non sono previste precipitazioni e il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata.

Martedì, 09 Luglio 2024

Anche martedì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature al mattino si attesteranno intorno ai 24-25°C, con venti deboli provenienti da diverse direzioni. Durante la giornata, le temperature saliranno fino a toccare i 36°C nelle ore centrali del pomeriggio, accompagnate da venti leggeri da ovest-nord-ovest.

L’umidità si manterrà tra il 38% e il 76% durante la giornata, mentre la velocità del vento oscillerà tra 1 km/h e 15 km/h. Nel pomeriggio, è previsto un leggero aumento di nuvole sparse, ma senza precipitazioni significative. La serata sarà ancora piuttosto calda, con temperature intorno ai 27-28°C e vento leggero da sud-ovest.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

La giornata di Mercoledì vedrà un aumento delle nubi sparse, in particolare durante il pomeriggio. Le temperature al mattino si attesteranno intorno ai 26-27°C, con venti deboli da ovest-sud-ovest. Durante la giornata, le temperature massime raggiungeranno i 37-38°C, accompagnate da venti moderati da ovest-nord-ovest.

L’umidità si manterrà tra il 29% e il 46% durante la giornata, mentre la velocità del vento oscillerà tra 1 km/h e 17 km/h. Nel pomeriggio, le nubi sparse potrebbero portare a un leggero aumento dell’umidità, ma senza precipitazioni significative. La serata sarà ancora calda, con temperature intorno ai 28-29°C e vento leggero da diverse direzioni.