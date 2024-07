Meteo Parma, previsioni da Lunedì 8 a Mercoledì 10 Luglio

Meteo Parma prossimi giorni 8 Luglio, 9 Luglio, 10 Luglio: alternanza di sole e nuvole con temperature gradevoli

Per quanto riguarda il meteo di Parma per i prossimi giorni, possiamo aspettarci un’alternanza di sole e nuvole con temperature gradevoli. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 8 Luglio 2024

Lunedì a Parma si prevedono condizioni meteo generalmente asciutte con cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature si manterranno al di sopra dei 20°C per gran parte della giornata, con un aumento previsto nel pomeriggio fino a toccare i 30°C. La direzione del vento sarà predominante da nord-nord-ovest con una velocità media compresa tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, garantendo una sensazione di benessere termico.

Martedì, 9 Luglio 2024

Martedì il cielo a Parma sarà in prevalenza coperto da nuvole sparse, con possibilità di schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori massimi intorno ai 32-33°C nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da nord-nordest con una velocità compresa tra i 3 e i 5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, garantendo un clima secco e piacevole.

Mercoledì, 10 Luglio 2024

Mercoledì a Parma il meteo sarà prevalentemente soleggiato con la presenza di qualche nuvola sparsa. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che toccheranno i 34°C nel pomeriggio. Il vento sarà debole, proveniente prevalentemente da nord-nord-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 40-50%, garantendo condizioni climatiche gradevoli.

In conclusione, il meteo a Parma per i prossimi giorni si presenta piuttosto stabile, con un’alternanza di sole e nuvole e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per godere al meglio di queste giornate estive.